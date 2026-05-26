САЩ планират да намалят военната си подкрепа за своите европейски съюзници от НАТО в случай на криза

Снимка: Булфото

САЩ възнамеряват значително да намалят военната си подкрепа за своите европейски съюзници, включително броя на изтребителите, военните кораби и самолетите цистерни, пише германското сп. "Шпигел", цитирано от БТА.

Според информация на изданието пратеник на американския министър на отбраната Пийт Хегсет в края на миналата седмица е докладвал за тези намерения пред високопоставени служители от други страни членки на алианса.

Освен това САЩ планират да намалят значително досегашните си ангажименти по така наречения Модел на силите на НАТО, а появилите се празнини трябва бързо да бъдат запълнени от самите европейци. Този модел бе договорен от съюзниците през 2022 г. след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Той определя подразделенията и военните активи на страните членки, които върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа има право да използва, за да се гарантира отбраната и защитата на Европа.

Алиансът е подложен на безпрецедентен натиск и някои от държавите членки се опасяват, че Вашингтон може изцяло да се изтегли от НАТО, отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към европейските съюзници за това, че не финансират достатъчно армиите си и се зарече, че ще изтегли хиляди американски военнослужещи от Германия. Амбицията на Тръмп да вземе контрол над Гренландия, която е полуавтономна област на Дания, засили още повече трансатлантическото напрежение.

Освен това Тръмп яростно разкритикува европейските съюзници заради липсата на подкрепа към усилията му за отваряне на Ормузкия проток. Във връзка с това американският президент постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към пакта за взаимна отбрана.

Трима американски представители казаха пред Ройтерс, че миналата седмица правителството на Тръмп е планирало да оповести пред съюзниците от НАТО намеренията си за ограничаване на военните ресурси на САЩ, до които европейците биха имали достъп в случай на криза.

Списание "Шпигел" от своя страна пише, че съветникът на Пентагона Александър Велес-Грийн е заявил на срещата при закрити врата в Брюксел, че САЩ възнамеряват да съкратят наполовина стратегическите си бомбардировачи, които могат да бъдат разполагани в Европа. Освен това се очаква броят на американските изтребители да бъде намален с една трета. Предвижда се и по-малко разрушители на военноморските сили на САЩ да бъдат на разположение на Европа. Освен това се планира на алианса вече да не се предоставят никакви американски подводници. Европейците трябва да произвеждат и дроновете за разузнаване, а що се отнася до въоръжените модели, САЩ също възнамеряват да намалят значително подкрепата си.

Агенция Ройтерс отбелязва, че се е обърнала към германското министерство на отбраната за коментар във връзка със статията на "Шпигел", но засега няма отговор.

Говорителка на генералния секретар Марк Рюте заяви за сп. "Шпигел", че при планирането на силите на НАТО в миналото е съществувала "прекомерна зависимост" от САЩ.

