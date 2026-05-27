САЩ планират да въведат нови мита за партньорите си от ЮСМКА

Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви днес, че администрацията на президента Доналд Тръмп планира да въведе нови мита за партньорите си от Споразумението за свободна търговия от ново поколение между САЩ, Мексико и Канада (ЮСМКА) и че Вашингтон има сериозни нерешени въпроси в сферата на търговията с Канада, предаде Ройтерс.

"Ще трябва да въведем мита, докато имаме този огромен търговски дефицит", каза Гриър по време на форум и добави: "В действителност прекарахме изминалата година и половина в обикаляне на чужди държави и в разясняване, че трябва да имаме определени равнища на митата".

Споразумението ЮСМКА замени Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) между трите държави от 1994 г. Канада обаче ратифицира ЮСМКА последна чак през март 2020 г., отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

