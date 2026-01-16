снимка: Пиксабей

САЩ планират изграждането на първия ядрен реактор на Луната до края на десетилетието, съобщи "Space".

Съоръжението ще осигурява надеждна електроенергия за бъдещите бази по програмата "Артемида" (Artemis).

Проектът, по който се работи от години, получи допълнителен тласък чрез изпълнителна заповед на Доналд Тръмп, поставяща 2030 г. като краен срок за завършване на лунната енергийна инфраструктура.

На 13 януари НАСА и Министерството на енергетиката на САЩ подписаха меморандум за разбирателство, потвърждаващ общия им курс по проекта, припомня megavselena.bg.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман подчерта, че връщането на САЩ на Луната и подготовката за полет до Марс "изискват използването на ядрена енергия".

Ръководителят на агенцията коментира, че споразумението с Министерството на енергетиката на САЩ ще осигури възможностите, които са "необходими за настъпването на Златния век на космическите изследвания и открития".

Дългосрочно, непрекъснато захранване в суровите условия на дълбокия Космос могат са осигурят ядрените тохнологии. За разлика от слънчевите панели, подобни системи не зависят от светлинните или метеорологичните цикли. Могат да работят години наред без презареждане с гориво.

