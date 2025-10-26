САЩ подписаха търговски споразумения с Тайланд, Камбоджа и Малайзия

Кадър Youtube

Съединените щати подписаха поредица от нови търговски споразумения с държави от Югоизточна Азия, с което администрацията на президента Доналд Тръмп засилва икономическото си присъствие в региона и се стреми да ограничи зависимостта от китайски суровини и технологии, предават световните агенции.

По време на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур президентът Тръмп подписа реципрочни търговски споразумения с Камбоджа и Малайзия и отделно споразумение с Тайланд за сътрудничество в областта на критичните минерали. Сделките бяха договорени в кулоарите на форума, като подписването им бележи нов етап в икономическата дипломация на Вашингтон в Азия, посочва БТА.

Споразуменията с Камбоджа и Тайланд бяха сключени след церемониите, на които лидерите на двете страни потвърдиха удължаването на примирието помежду си, постигнато след петдневен граничен конфликт през юли. Президентът Тръмп подчерта, че прекратяването на сраженията е било условие за постигане на търговските договорености. "САЩ няма да подпишат икономически пактове с държави, които не поддържат стабилност и мир в региона", заяви той.

В Куала Лумпур Доналд Тръмп и министър-председателят на Малайзия Ануар Ибрахим подписаха търговско споразумение и "пакт за критични минерали", насочени към стимулиране на двустранната търговия и укрепване на веригите за доставки на редкоземни елементи. Сделките имат за цел да отговорят на засилените ограничения от страна на Китай върху износа на стратегически суровини.

"Малайзия ще промени своите мита и нетарифни бариери, за да насърчи по-голяма търговия със САЩ", заяви търговският представител на Вашингтон Джеймисън Гриър при подписването. Той посочи, че очаква селското стопанство, технологичният сектор и услугите да бъдат сред най-големите бенефициенти. Според него сделката за критичните минерали гарантира, че търговията и инвестициите ще бъдат "възможно най-свободни и устойчиви".

Ануар Ибрахим определи подписаните документи като "важен етап", който ще задълбочи отношенията между двете държави отвъд търговията. В рамките на споразумението Малайзия ще осигури "значителен преференциален достъп" за американски химикали, машини, електрическо оборудване, метали, автомобили и селскостопанска продукция. Страната ще премахне ограниченията върху износа на критични минерали за САЩ и ще ускори развитието на сектора чрез партньорства с американски компании, включително предоставяне на лицензи за добив и преработка, посочва агенция "Блумбърг".

През следващите пет години малайзийските компании ще закупят от американски производители полупроводници, космически компоненти, оборудване за центрове за данни и телекомуникации на стойност 150 млрд. долара. Сделката включва и инвестиции в САЩ за 70 млрд. долара през следващото десетилетие.

Малайзийската икономика нарасна с 5,2 процента през третото тримесечие, но правителството очаква темпът да се забави до около 4 процента през 2026 г. Новите споразумения се разглеждат като възможност за задържане на растежа чрез по-големи износи и чуждестранни инвестиции.

Президентът Тръмп подписа и търговски пакт с Камбоджа, който освобождава стотици категории стоки от взаимно наложените мита, както и рамково споразумение с Тайланд за сътрудничество в сектора на редкоземните елементи. Макар последният документ да има предимно декларативен характер, той се оценява като сигнал за разширяване на американското присъствие в добивната индустрия на региона.

Посещението на Доналд Тръмп в Малайзия е част от обиколка в три държави в Азия, която ще продължи с визити в Япония и Южна Корея. Очаква се кулминацията да бъде срещата на върха между президента Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, насрочена за 30 октомври в Сеул.

Паралелно с това министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт и търговският представител Джеймисън Гриър проведоха в Куала Лумпур двудневни преговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън и главния търговски преговарящ Ли Чънган. Бесънт определи разговорите като "конструктивни" и заяви, че те "проправят пътя за успешна среща между двамата лидери". Търговските преговори между САЩ и Китай напредват към момента, когато президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин може да имат продуктивен разговор, заяви и Джеймисън Гриър, цитиран от Ройтерс.

В рамките на визитата си Тръмп се срещна и с президента на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Това беше първата официална среща между двамата лидери и първи признак на нормализиране на отношенията след обтегнатия период, последвал повишаването на митата върху бразилския внос през август. След разговорите беше обявено, че започват двустранни търговски преговори между Вашингтон и Бразилия.

Бразилският външен министър Мауро Виейра заяви, че преговорите ще се фокусират върху отмяната на по-високите мита, наложени от САЩ, включително върху кафе, месо и индустриални суровини. По думите му президентът Лула е подчертал, че страната поддържа положителен търговски баланс със САЩ и очаква по-справедливо третиране.

Междувременно Белият дом обяви, че Вашингтон и Виетнам са договорили рамково споразумение, което ще осигури преференциален пазарен достъп за почти целия американски промишлен и селскостопански износ за Виетнам, докато САЩ ще намалят митата върху част от виетнамските стоки.

Според виетнамското правителство премиерът Фам Мин Чин е имал кратка среща с Доналд Тръмп в кулоарите на срещата на АСЕАН и го е поканил да посети страната. Виетнам си поставя цел за икономически растеж от над 8 процента през 2025 г., като се стреми да компенсира несигурността в световната търговия чрез по-тесни връзки със САЩ.

В официалното си обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100 процента и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

Последователността от подписани търговски договори и очакваните преговори с Китай се разглеждат от анализатори като част от стратегията на Вашингтон за укрепване на икономическото влияние на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион и намаляване на зависимостта от китайските доставки на критични суровини.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!