САЩ поразиха цели с прецизни боеприпаси при нова вълна от удари над Иран

Пиксабей

За нова размяна на удари съобщават Съединените щати и Иран. Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските сили са завършили тази сутрин поредна атака срещу Иран, поразявайки десетки цели на множество места с прецизни боеприпаси. А Иран твърди, че в отговор е ударил американските съюзници Бахрейн и Йордания.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са извършили тази сутрин нови удари по Иран, за да намалят заплахите за гражданското корабоплаване през Ормузкия проток. Използвани са изтребители, кораби и дронове и са ударени военни системи за противовъздушна отбрана, крайбрежни радарни позиции, ракетни и дронови установки и катери, предаде БНР. "Имаме готовност да гарантираме, че свободата на корабоплаване остава достъпна за търговските съдове, въпреки продължаващата неоправдана агресия, тормоз, заплахи и произволни декларации от страна на Иран", заяви Централното командване.

Отговорът на Иран не закъсня - Корпусът на гвардейците твърди, че е подпалил през нощта резервоари за гориво и складове за боеприпаси във военновъздушната база "Принц Хасан" в Йордания, както и американски бази в Бахрейн и Кувейт. Нанесените удари с ракети и дронове са били "първата фаза" от отговор на американските атаки срещу иранското крайбрежие, цитира Ройтерс иранския корпус на гвардейците.

Редактор "Екип на Петел",

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