САЩ пратиха първите бойни кораби към Мадуро
Кадър Инстаграм
Военноморските сили на САЩ публикуваха първи снимки от потеглянето на техни бойни кораби към Венецуела.
Изпращането им, наредено от президента Доналд Тръмп, цели да усили натиска срещу наркокартелите в Латинска Америка и вече предизвика гнева на правителството на Николас Мадуро, предаде Новини.бг.
Десантната група „Иво Джима“ напусна Норфолк, Вирджиния, в неделя, след като избегна урагана „Ерин“, и сега плава в Карибско море, близо до Кюрасао. Групата се състои от десантния кораб „Иво Джима“, транспортния „Сан Антонио“ и десантния кораб „Форт Лодърдейл“. Общо те превозват приблизително 4500 души персонал, включително 22-ри експедиционен отряд на морската пехота, с 2200 морски пехотинци.
Мадуро: Венецуела не може да я пипне никой
Министерството на отбраната на САЩ публикува снимки на „Иво Джима“, водеща настъплението, но все още не е уточнило какъв тип учения или действия планира да проведе в района.
Междувременно венецуелското правителство обяви, че ще охранява териториалните си води с дронове и кораби на военноморските сили. Министърът на отбраната Владимир Падрино оповести в социалните мрежи началото на „голямо разполагане на дронове с различни мисии“ и „речни патрули с морски пехотинци“ в северозападната част на страната.
Падрино допълни, че ще има „военноморски патрули в езерото Маракайбо, във Венецуелския залив, и по-големи кораби по на север“ във венецуелските териториални води.
