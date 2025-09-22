САЩ пред ООН: Ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО

Кадър Youtube

Съединените американски щати ще защитават всеки сантиметър от територията на НАТО. Това обяви посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц.

Изявлението му дойде по време на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН по повод навлизане на руски изтребители във въздушното пространство на Естония, предава БГНЕС.

„Както заявихме преди 9 дни, САЩ застават до нашите съюзници от НАТО пред тези нарушения на въздушното пространство. И искам да използвам тази първа възможност, за да повторя и подчертая, че САЩ и нашите съюзници ще защитават всеки сантиметър от територията на Алианса“, каза посланик Уолц.

Той също така обяви, че случилото се в Естония създава впечатлението, че Русия или иска да ескалира и да въвлече още държави в конфликта с Украйна, или "няма пълен контрол над тези, които управляват нейните изтребители и дронове“.

Уолц завърши речта си пред съвета на ООН с призив към Русия: "Отново призовавам Русия, като постоянен член на този Съвет, да поддържа международния мир и сигурност, да уважава суверенитета на своите съседи, да спре да нарушава въздушното им пространство. И приканвам Москва да преговаря директно с Украйна за прекратяване на тази война“.

