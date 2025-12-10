САЩ предлагат на Украйна "корейски сценарий" за мир, гаранции за сигурност като за член на НАТО и бързо приемане в ЕС

Кадър Ютуб

При целия делови подход на преговарящите на Доналд Тръмп към толкова чувствителен дипломатически въпрос като прекратяването на войната в Украйна и готовността им да подобрят отношенията с путинска Русия, разработваният план може да формира основата за реално мирно уреждане, пише The Washington Post. Основните му положения включват корейски модел за разделяне на враждуващите страни, защита на суверенитета и сигурността на Украйна, присъединяването ѝ към ЕС още през 2027 г., връщането на Запорожката атомна електроцентрала и икономическо възстановяване с помощта на американски, европейски и замразени руски средства.

"Ето едно просто описание на това как трябва да изглежда мирът в Украйна: суверенна държава, чиито граници са защитени от международни гаранции за сигурност, част от Европейския съюз и възстановяване на икономиката ѝ с масивни инвестиции от САЩ и Европа", пише Дейвид Игнатиус, външнополитически колумнист на The Washington Post, като се позовава на участници в преговорите, пише Медиапул

"Въпреки твърдолинейната преговорна тактика на президента Доналд Тръмп и необяснимите му симпатии към руския агресор, подобна сделка, съдейки по това, което чувам от американски, украински и европейски представители, изглежда все по-осъществима", пише авторът.

Украински представител разказал на Игнатиус, че в момента се обсъждат три документа: мирен план, гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване. Те ще подлежат на промени. Украйна и нейните европейски съюзници, например, планират да представят свои предложения в сряда. Игнатиус изброява основните обсъждани идеи, както са очертани от украински и американски представители тази седмица.

- Украйна ще се присъедини към ЕС още през 2027 г.. Вашингтон смята, че може да преодолее съпротивата на Унгария, чието правителство в момента е категорично против. Членството в ЕС ще насърчи търговията, инвестициите и борбата с корупцията.

- Съединените щати ще предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО. Киев настоява Съединените щати да подпишат такова споразумение и да го ратифицират в Конгреса; европейските страни ще предоставят свои собствени гаранции. Новата стратегия за национална сигурност на САЩ поставя под въпрос готовността на Вашингтон да предостави военна помощ в Европа в случай на повторна атака от страна на Путин. Екипът на Тръмп обаче уверява, че Съединените щати са готови да продължат да предоставят на Украйна разузнавателна информация, което е предпоставка за гарантиране на сигурността.

- Русия няма да има право на вето върху суверенитета на Украйна. Размерът на украинските въоръжени сили обаче все още се обсъжда. Киев отхвърля всяко официално конституционно ограничение, както настоява Москва. Въпреки това официални лица смятат, че Украйна би могла да засили отбраната си с допълнителни сили, като Национална гвардия и други.

- Демилитаризираната зона по цялата линия на прекратяване на огъня ще бъде подобна на тази, разделяща Северна и Южна Корея. Тя ще бъде под строг контрол, с по-дълбока зона отвъд нея, където използването на тежки оръжия ще е забранено.

- Териториалният въпрос остава един от най-спорните. Киев отказва да отстъпи на Русия неокупираните райони на Донбас. Екипът на Тръмп твърди, че ако войната продължи, значителна част от тези райони така или иначе ще бъде загубена и е по-добре да се направят отстъпки сега, за да се избегнат жертви. Той е предложил няколко формулировки, включително демилитаризация на районите, отстъпени на Русия, и отношение към окупираните територии по корейски модел: Южна Корея все още претендира за законното си право върху целия полуостров, а Северна Корея настоява за същото.

- Запорожката атомна електроцентрала се връща на Украйна. Някои украински служители подкрепят предложението на САЩ да поемат контрола върху нея.

- Администрацията на Тръмп ще насърчава инвестициите и икономическото развитие в Украйна. Част от руските резерви, замразени в Европа, могат да бъдат използвани за тези цели. Американските служители преговарят с Лари Финк, главен изпълнителен директор на BlackRock, най-големата управляваща активи компания в света, за съживяване на плановете за създаване на Фонд за развитие на Украйна. Предполагало се е, че ще се наберат 400 милиарда долара за възстановяване при участието на Световната банка.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!