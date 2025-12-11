реклама

САЩ превзеха петролен танкер на Венецуела

11.12.2025 / 11:30 1

Кадър Х

Американски военни са атакували и превзели петролен танкер край бреговете на Венецуела. Според Bloomberg силите на САЩ са пресрещнали и поели контрол над петролен танкер, който е бил под санкции. В социалните мрежи се появиха кадри от превземането на кораба.

Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп.

Този инцидент може сериозно да усложни петролния износ на Венецуела, сега корабните компании сега ще се замислят сериозно дали да изнасят петрол от страната заради страх от санкции или директно пресрещане и прехващане. Повечето венецуелски петрол в момента тече към Китай, като това се случва основно чрез посредници и на значително по-евтина цена. 

 

kris (преди 11 минути)
А вчера два Ф-18 излетели от самолетоносача Форд са кръжали във венецуелското въздушно пространство над залива повече от 40 минути....Оглеждали са за местоположението на трите батареи С-300.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

