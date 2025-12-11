САЩ превзеха петролен танкер на Венецуела

Кадър Х

Американски военни са атакували и превзели петролен танкер край бреговете на Венецуела. Според Bloomberg силите на САЩ са пресрещнали и поели контрол над петролен танкер, който е бил под санкции. В социалните мрежи се появиха кадри от превземането на кораба.

Току-що задържахме край бреговете на Венецуела танкер - голям танкер, много голям, всъщност най-големия досега" каза вчера Тръмп.

Този инцидент може сериозно да усложни петролния износ на Венецуела, сега корабните компании сега ще се замислят сериозно дали да изнасят петрол от страната заради страх от санкции или директно пресрещане и прехващане. Повечето венецуелски петрол в момента тече към Китай, като това се случва основно чрез посредници и на значително по-евтина цена.

Венецуела счита задържането на петролен танкер от САЩ в Карибско море за акт на международно пиратство. Това се казва в изявление на Министерството на външните работи, публикувано в Telegram канала на външния министър Иван Хил Пинто. „Република Венецуела осъжда и категорично отхвърля крещящия грабеж и акта на международно пиратство, публично обявени от президента на Съединените щати, който призна нападението срещу петролния танкер в Карибите“, заяви външното министерство. „Дори по време на предизборната кампания през 2024 г. той открито заяви, че целта му винаги е била да конфискува венецуелски петрол без компенсация и ясно заяви, че политиката на агресия срещу нашата страна е част от умишлен план за присвояване на нашето енергийно богатство“, припомни ведомството. Министерството посочи, че конфискацията на танкера е поредното престъпно деяние след кражбата "чрез измамни правни механизми" на Citgo, американското дъщерно дружество на държавната петролна и газова компания на Венецуела Petróleos de Venezuela (PDVSA). Според изявлението, действията на САЩ потвърждават „истинските причини за продължителната агресия срещу Венецуела“, които не са миграция, трафик на наркотици, демокрация или човешки права, а „природни ресурси, енергия и петрол, които принадлежат изключително на венецуелския народ“. В документа се споменават и широко разпространените демонстрации в САЩ и европейските страни срещу имперските злоупотреби на Запада, както и протестите по улиците на Венецуела, където „народът решително защитава мира“. Министерството на външните работи подчерта, че властите на републиката „призовават венецуелския народ да остане непоколебим в защитата на родината си, а международната общност да отхвърли тази вандалска, незаконна и безпрецедентна агресия като легитимиран инструмент за натиск и „грабеж“. Вашингтон безпочвено обвинява Какракас в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският флот е разположил ударна група от кораби, водена от самолетоносача „Джералд Р. Форд“, ядрена подводница и повече от 16 000 военнослужещи в Карибско море. От септември насам американските военни са потопили най-малко 20 моторни лодки в региона, убивайки над 80 души. Американските медии многократно съобщават, че Съединените щати може скоро да започнат да нанасят удари по републиката. На 27 ноември Тръмп заяви, че Вашингтон „много скоро ще започне на сушата“ борба с трафика на наркотици от Венецуела, но не предостави подробности за потенциални военни операции. На 10 декември той потвърди, че американските военни ще започнат да нанасят удари по наземни цели в Латинска Америка, за да се борят с наркокартелите.

