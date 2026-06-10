САЩ призоваха Европа да наложи забрани за пътуване заради епидемията от ебола

Пиксабей

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп призова европейските страни да последват примера на Вашингтон и да наложат ограничения за пътуване за лица, посещавали наскоро в страните от Централна Африка, засегнати от епидемията от ебола, с надеждата да се предотврати разпространението на вируса по време на Световното първенство по футбол, предаде Ройтерс, като се позова на свои източници и на официални представители.

На 1 юни САЩ са изпратили официален дипломатически документ, в който са изразили опасения и са призовали европейските страни да въведат ограничения за пътуване във връзка с епидемията, съобщиха европейски дипломат и втори източник, който е запознат с въпроса. Дипломатът заяви, че страните от ЕС не са отговорили на документа, пише БТА.

Миналия месец Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ издадоха заповед, забраняваща на лица, които не са американски граждани и са били в Демократична република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни, да влизат в САЩ. На американските граждани бе наредено да минават през определени летища за проверка.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябва да се допуска ебола да влезе в САЩ, а усилията на администрацията са насочени към това да държи далеч от американските граници всеки, който е бил потенциално изложен на контакт с вируса, въпреки че страната разполага със съоръжения, оборудвани за лечение на случаи на ебола, като същевременно се ограничава разпространението на вируса.

Служител на Държавния департамент заяви, че ограниченията за пътуване, в съчетание с обещанията на САЩ за финансиране на мерките срещу ебола, демонстрират, че Вашингтон е „поел отговорност“ за защитата на американците от щама "Бундибуджо" на ебола, епидемията от който Световната здравна организация обяви за извънредна ситуация от международно значение.

Редактор "Екип на Петел",

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