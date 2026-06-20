САЩ продължава в елиминациите на Мондиал 2026 след победа срещу Австралия

Кадър БНТ

САЩ победи с 2:0 Австралия във втория си мач от група "D" на Мондиал 2026 и се класира за фазата на директните елиминации. Без звездата си Кристиан Пулишич американците контролираха събитията на терена в Сиатъл, предава БТА. Пулишич, който има контузия в прасеца от предходния двубой срещу Парагвай (4:1), беше заменен от Рикардо Пепи, като това е единствената промяна в състава на САЩ, воден от селекционера Маурисио Почетино.

В първата минута австралийците имаха шанс да се възползват от неточност в защитата на американския тим, но Мохамед Туре стреля във вратаря Мат Фрийс.

В 11-ата минута домакините взеха преднина в резултата, след като Фоларин Балогун направи пробив по лявото крило и центрира остро в наказателното поле, където Камерън Бърджис не успя да реагира добре и прати кълбото във вратата на Австралия, отбелязвайки си автогол.

По-малко от две минути по-късно Матю Леки опита да изравни, но ударът му излезе в аут.

В 43-ата минута САЩ успя да реализира нов гол. Шут на Сержиньо Дест беше блокиран, топката отскочи и Александър Фрийман се разписа с глава. Първоначално голът не беше признат заради засада, но след намесата на видео асистент реферите, се оказа че попадението е редовно и резултатът стана 2:0.

Домакините можеха да вкарат и още един гол в самото начало на второто полувреме. Балогун излезе зад отбраната на "кенгурата", но не можа да отправи опасен удар.

След малко повече от час игра Австралия опита да отговори чрез бърз пробив на Нестори Иранкунда и подаване към Кристиан Волпато, но ударът на последния беше неточен.

В 64-ата минута "кенгурата" имаха значително по-добър шанс за отбелязване на гол, като този път Конър Меткалф отправи слаб шут, който беше париран от вратаря на САЩ Фрийс.

Последваха равностойни минути, а в допълнителното време германският рефер Феликс Цвайер имаше проблем, но успя да довърши мача.

САЩ има 6 точки на първо място в класирането в групата след две поредни победи, докато Австралия остана на втора позиция с 3 точки. На 20 юни е срещу между Турция и Парагвай, които все още нямат точков актив.

Мачове от група "D":

САЩ - Австралия 2:0

20 юни:

Турция - Парагвай

временно класиране:

1. САЩ 2 2 0 0 6:1

2. Австралия 2 1 0 1 2:2

3. Турция 1 0 0 1 0:2

4. Парагвай 1 0 0 1 1:4

Редактор "Екип на Петел",

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