САЩ пускат на търг мегаяхта, конфискувана от руски олигарх

Пекселс

Правителството на САЩ обяви за продажба 106-метровата мегаяхта Amadea, оборудвана с инфинити басейн, осем каюти, сауна и хеликоптерна площадка. Луксозният плавателен съд беше конфискуван преди три години край бреговете на Фиджи в рамките на операция, насочена срещу руски олигарси от санкционния списък на САЩ.

Яхтата някога е оценявана на 350 милиона долара, но се очаква да бъде продадена на значително по-ниска цена след продължителни съдебни спорове за собствеността, пише "Морето".

Amadea, построена през 2017 г., разполага с шест палуби, голям салон с мраморна камина и пиано, фитнес зала, здравен център, частно кино и дори аквариум за омари. През 2022 г. САЩ оцениха стойността ѝ на 230 милиона долара.

Продажбата се осъществява чрез търг, администриран от Националните морски служби с помощта на яхтен брокер. Закритият търг приключва в сряда, а участие могат да вземат само кандидати с депозит от 10 милиона долара.

Съдебният спор за яхтата включва претенции от бившия ръководител на Роснефт Едуард Худайнатов, който твърди, че е законен собственик. Съдия Дейл Хо в Ню Йорк обаче присъди яхтата на правителството, установявайки, че ищците са „фалшиви собственици“. Худайнатов обжалва решението, като предупреди, че продажбата може да изложи купувачите на дълги и скъпи съдебни спорове.

Според съдебни документи Службата на маршалите на САЩ е изразходвала 32 милиона долара за поддръжка, транспорт и съхранение на яхтата от юни 2022 г. досега.

Amadea е част от серия луксозни яхти, самолети и имоти, конфискувани от американските власти от руски олигарси, като много от тях остават в правна неопределеност.

