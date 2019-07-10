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САЩ работят по създаване на международна военна коалиция

10.07.2019 / 07:58 1

Снимка Уикипедия

Съединените щати работят по създаване на международна военна коалиция, която да гарантира сигурността на водите около Иран и Йемен. Оттам минават основни търговски пътища за доставка на петрол и стоки, съобщи Нова тв.

Миналият месец Вашингтон обвини Техеран за нападение над танкери. Високопоставен американски генерал заяви, че САЩ преговарят с редица страни, които имат политическа воля да подкрепят този план. 

 

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Коментари
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ДИВАКА (преди 57 секунди)
Рейтинг: 56 | Одобрение: 1
ДОКАЗАНО Е..КРАВА БЕЗ ХРАНА МОЖЕ,БЕЗ НЕФТ..НЕ МОЖЕ..ЩЕ УМИРГА..ИзплезванеИзплезване:devil:

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