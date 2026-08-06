САЩ разполагат с огромни запаси от оръжие, увери Тръмп

кадър: Ютуб

Доналд Тръмп увери, че САЩ разполагат с огромни запаси от оръжие и отправи критики срещу публикации в медиите, според които недостигът го бил подтикнал да се откаже от нови удари срещу Иран през последните дни, предаде Франс прес.

"Съединените щати разполагат с огромни количества боеприпаси […] Освен това значителни количества се произвеждат и доставят в САЩ според нуждите", написа американският президент в своята мрежа Трут Соушъл, предаде БТА.

Той осъди тези твърдения като "предателски" и добави заплашително, че лицата, които са техен източник, "в момента се издирват" с цел съдебно преследване. "Ще бъдат поискани дълги присъди", увери той.

Няколко медии, най-вече Си Ен Ен и "Вашингтон пост", съобщиха през последните дни за недостиг на далекобойни управляеми ракети и на прехващачи за противовъздушната отбрана, който според тях оказвал влияние върху стратегията на Доналд Тръмп спрямо Иран.

Според Си Ен Ен американската армия била „изчерпала около 80%“ от запасите си от прехващачи за системата за противоракетна отбрана THAAD.

В. "Вашингтон Пост" твърди, че Доналд Тръмп "избухнал от раздразнение" миналата седмица по повод недостига и "изискал обяснения" от своя министър на отбраната Пийт Хегсет "защо очевидно е бил подведен".

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит и говорителят на Пентагона Шон Парнел осъдиха снощи тези съобщения, определяйки ги като "фалшива новина".

Според в. "Вашингтон Пост" недостигът частично е допринесъл за обратния завой в събота от страна на американския президент, който беше написал, че "спира всякакви атаки" по искане на Техеран, въпреки че САЩ били "готови да нанесат удари […] на нива, невиждани от Втората световна война".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!