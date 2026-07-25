САЩ с удар в Оманския проток, танкер е изваден от строя

Снимка Булфото, илюстративна

Американските въоръжени сили нанесоха удар по танкер в Оманския проток, който се опитваше да пробие морската блокада на Иран, съобщи пред CNN представител на въоръжените сили на САЩ.

"Американските въоръжени сили извадиха от строя танкер в Оманския проток, след като екипажът на кораба поне четири пъти се опита да пробие американската военноморска блокада“, посочва представителят, пише Блиц.

По думите му екипажът многократно е получавал предупреждения, но не се е подчинил, и приближилите се американски сили са извели кораба от строя, нанасяйки удар по машинното му отделение. Корабът вече не плава транзитно към Иран, добавя той.

Както отбелязва телевизионният канал, това е първият случай, в който американските военни извеждат от строя търговски кораб, откакто САЩ възобновиха блокадата в началото на този месец.

По-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) съобщи, че от момента на възобновяването на блокадата на иранските пристанища е пренасочило 12 търговски кораба.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!