САЩ с важно решение за атомна електроцентрала в Унгария

Съединените щати издадоха днес общо разрешение, с което дадоха възможност за някои трансакции във връзка с проекта за атомна електроцентрала в Унгария "Пакш II", предаде Ройтерс, като се позова на американското Финансово министерство.

Разрешението дава възможност за трансакции с участието на някои руски банки, като например "Газпромбанк", "ВТБ Банк" и Руската централна банка, допълва БТА.

Този месец в рамките на срещата на американския президент Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан Унгария подписа със САЩ споразумение за сътрудничеството в атомната енергетика. По силата на договореността Унгария ще купи американско ядрено гориво и американска технология за съхранение на отработеното говиро в рамките на проекта, който се изпълнява от руската „Росатом“.

