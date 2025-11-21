реклама

САЩ с важно решение за атомна електроцентрала в Унгария

21.11.2025 / 23:11 1

кадър: pixabay.com

Съединените щати издадоха днес общо разрешение, с което дадоха възможност за някои трансакции във връзка с проекта за атомна електроцентрала в Унгария "Пакш II", предаде Ройтерс, като се позова на американското Финансово министерство.

Разрешението дава възможност за трансакции с участието на някои руски банки, като например "Газпромбанк", "ВТБ Банк" и Руската централна банка, допълва БТА. 

Този месец в рамките на срещата на американския президент Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан Унгария подписа със САЩ споразумение за сътрудничеството в атомната енергетика. По силата на договореността Унгария ще купи американско ядрено гориво и американска технология за съхранение на отработеното говиро в рамките на проекта, който се изпълнява от руската „Росатом“.

 

kris (преди 54 минути)
Рейтинг: 535472 | Одобрение: 99987
Говори се за ядреноот гориво на Уестинхаус.....САЩ купуват една трета от ядреното си гориво от Русия и нищо от Уестингхаус.....Но я лансират в Европа и дори покриха дълга и от 9 млд за да не фалира.....На кого принадлежи тази пръдня компания по думите на американски ядрен специалист ? А познайте....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

