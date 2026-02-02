САЩ са издали предупреждение за възможни бойни стрелби край Кипър от утре

Кадър Youtube

Съединените щати са издали известия до въздушните екипажи (NOTAM) за стрелби с бойни боеприпаси от утре във въздушна зона край Кипър, съобщават кипърски медии, които свързват предупреждението с напрежението между САЩ и Иран.

Както съобщава в електронното си издание кипърският вестник „Симерини“, в известията NOTAM (N0026/26 и A0113/26) се предвиждат бойни стрелби на височина до 17 хиляди фута от 6 ч. на 3 февруари в район на Източното Средиземноморие, който влиза в границите на зоната на полетна информация на Никозия.

Изданието цитира коментари, които свързват съобщението с напрежението между САЩ и Иран и присъствието на американски бойни кораби в зоната. Освен това евентуалните американски бойни стрелби съвпадат с ирански NOTAM, свързан с военни дейности, но в района на Персийския залив.

Вестникът коментира още, че в района се намират американските бойни кораби „Рузвелт“ (USS Roosevelt) и „Бълкли“ (USS Bulkeley), въоръжени с бойни системи „Еджис“ (Aegis), които могат да се използват както за нападателни, така и за отбранителни операции, отбелязва БТА.

Пред телевизия „Алфа“ кипърският министър на отбраната потвърди за американските известия до екипажите, като ги определи като форма на натиск спрямо Иран с цел насърчаване на политическия диалог вместо военна ескалация. Той заяви, че няма повод за паника и няма конкретна информация за непосредствена заплаха в региона.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!