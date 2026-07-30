САЩ са тествали нов вид оръжие - "Чукът на боговете"

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Американската армия разкри изпитанията на нова система за електронна война, разработена за противодействие на вражески оръжия с прецизно насочване. Става дума за т.нар. Hammer of the Gods („Чукът на боговете“) – технология, която може да нарушава навигационните сигнали, използвани от противникови ракети и други далекобойни оръжия, цитира Блиц

Според информация на Fox News, системата е била тествана за първи път в средата на юли край западното крайбрежие на САЩ по време на военния експеримент Project Convergence Capstone 6 (PC-C6). От американската армия обясняват, че целта ѝ е да затруднява противника при нанасяне на точни удари, като същевременно ограничава риска системата да бъде засечена.

Макар че наземни версии на технологията са били демонстрирани и използвани през последните две години, настоящото изпитание представлява официален дебют на военноморския вариант на системата.

„Чукът на боговете“ е преносима система за електронно въздействие, която може да нарушава сигналите за позициониране, навигация и време (PNT), включително данните от GPS. Именно тези сигнали са ключови за работата на много съвременни оръжия, които използват навигация за точно достигане до зададената цел.

При заглушаване или нарушаване на тези данни прецизността на ракетите и артилерийските системи може значително да намалее. Това може да доведе до забавяне на операции, отклоняване от целта или пълно проваляне на удара.

Освен че въздейства върху вражеските навигационни системи, технологията е създадена и за поддържане на комуникациите между съюзническите сили. Военните посочват, че системата позволява на подразделенията да продължат да „стрелят, да се движат и да комуникират“, дори в условия на силни електронни смущения.

Американските представители заявяват, че тестът е потвърдил способността на системата да бъде изстреляна, управлявана и възстановена успешно в реална морска среда.