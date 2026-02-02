Кадър Youtube

Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ са започнали диалог с кубинските власти, който според него ще доведе до споразумение, предаде АФП.

„Разговаряме с народа на Куба, с най-високопоставените представители на Куба“, заяви американският президент пред журналисти от Флорида. „Ще видим какво ще се случи, но мисля, че ще сключим споразумение с Куба“, добави той.

След операцията във Венецуела по залавянето на президента Николас Мадуро, основния съюзник на Куба, Доналд Тръмп засили заплахите срещу правителството на комунистическия остров.

Като нарече страната „провалена“ и „в лошо положение“, той отбеляза, че Куба „вече няма Венецуела, която да я подкрепя“, допълва БТА.

Доналд Тръмп, който вече пресече доставките на венецуелски петрол за Куба след залавянето на Николас Мадуро в началото на януари, подписа в четвъртък указ, според който САЩ могат да наложат мита на държавите, които продават петрол на Хавана.

Вашингтон се позовава на „изключителна заплаха“, която Куба – карибски остров, намиращ се само на 250 км от бреговете на Флорида – представлява за националната сигурност на САЩ.

От своя страна Хавана обвинява Доналд Тръмп, че иска да задуши икономиката на острова, където ежедневните прекъсвания на електрозахранването се засилват, а опашките пред бензиностанциите не спират да се удължават.

