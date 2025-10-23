САЩ санкционира „Лукойл“

Кадър Лукойл

САЩ наложиха санкции върху двете най-големи руски петролни компании – „Лукойл“ и „Роснефт“, заради липсата на сериозен ангажимент на Русия към мирен процес за прекратяване на войната в Украйна. Това става ясно от официално изявление на Министерството на финансите на САЩ.

Мерките целят да ограничат приходите на Кремъл, които финансират военните му действия и подкрепят отслабената руска икономика, предаде БТВ.

Всички активи и интереси в активи на санкционираните лица и компании, които се намират в САЩ или са под контрола на американски лица, са блокирани и трябва да бъдат декларирани пред OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи).

„Сега е моментът да се спре убийството и да се обяви незабавно примирие“, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент. Той добави, че Министерството на финансите е готово да предприеме допълнителни мерки в подкрепа на усилията на президента Тръмп за прекратяване на войната, и призова съюзниците на САЩ да спазват санкциите.

Санкциите са наложени по силата на Изпълнителна заповед 14024 за участие в енергийния сектор на руската икономика. В списъка със санкционираните са включени и редица дъщерни компании на „Роснефт“ и „Лукойл“ - всички дружества, които са над 50% собственост на тези компании, се блокират, дори ако не са изрично посочени.

