САЩ санкционира 3 български фирми заради Русия, едната е варненска

Пиксабей

САЩ наложиха санкции на 398 фирми от 12 държави, включително и на три търговски дружества от България.Сред другите страни с наказани фирми са Китай, Хонконг, Индия, Русия, Обединените арабски емирства, Турция, Тайланд, Малайзия, Швейцария ​​​​​​.

Дружествата са санкционирани за това, че предоставят продукти и услуги, които подкрепят военните усилия на Русия и подпомагат способността ѝ да избягва санкциите, твърдят американските власти. Това става ясно от разпространен списък на Службата за контрол на чуждестранни активи към финансовото министерство на САЩ.

Усилията на Министерството на финансите и Държавния департамент на САЩ са насочени към наказване на „трети страни“, които са обвинени в предоставяне на материална помощ на Кремъл или подпомагане на Русия да избегне хилядите санкции, наложени на страната след нахлуването ѝ в Украйна през февруари 2022 г., твърди Вашингтон.

Първата посочена българска фирма в списъка със санкционирани е варненски авиационен консултант "Еър Лео М енд Е" (Air Leo M and E LTD), която се занимава с търговия, закупуване, съхранение и продажба на оборудване и резервни части за авиацията, както и други дейности незабранени от закона, показва справка в Търговския регистър. В списъка дружеството е посочено по следния начин: AIR LEO M AND E LTD EOOD (AIR LEO M&E) is a Bulgaria-based company that shipped CHPL items (Tiers 3-4) such as microelectronic and aviation components to Russia-based companies which took place in November 2023. AIR LEO M&E and AIR LEO ship similar aviation components and CHPL items to the same Russia-based buyer, 4U AIRCRAFT TECHNIK, and have common leadership.

Втората посочена фирма е столичната "Джи Ен О Инвестмънт" (GNO Investment Ltd.), регистрирана с предмет на дейност строителство, продажба на недвижими имоти, търговия на дребно, както и всички други дейности и услуги незабранени от закона. Като управител Вашингтон пише Йозгюр Хасан Челик. В списъка дружеството е посочено така: GNO INVESTMENT LTD OOD, 40, Ami Bue Street/Boulevard, Krasno Selo District, Floor 2, Apartment 3 Sofia, 1606, Stolichna, Bulgaria; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 03 Oct 2018; Tax ID No. BG205319107 (Bulgaria); Government Gazette Number 205319107 (Bulgaria) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: CELIK, Ozgur Hasan).

Третата фирма е софийската "МИРЕКС БГ" ЕООД, която по регистрация се занимава с производство и търговия със специална продукция, обучение на персонал, консултантска дейност, транспортна дейност, покупка на стоки и вещи с цел препродажба, продажба на стоки собствено производство, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба и управление на недвижими имоти и др. Един от управителите ѝ отново е Йозгюр Хасан Челик. В американският списък дружеството е представено така : MIREX BG LTD OOD, 205, Slivnitsa Boulevard Serdika District, Floor 3 Sofia, 1202, Stolichna, Bulgaria; Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; Organization Established Date 27 Nov 2018; Tax ID No. BG205412119 (Bulgaria); Government Gazette Number 205412119 (Bulgaria) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: CELIK, Ozgur Hasan).

Сред санкционираните от Министерството на финансите на САЩ са 274 компании, обвинени в снабдяване на Русия с модерни технологии, както и базирани в Русия отбранителни и производствени фирми, които произвеждат или завършват военни продукти, които поддържат оръжията, използвани срещу Украйна.

Санкциите включват китайски и индийски компании, замесени в доставката на приоритетни стоки като микроелектроника за Русия, които според САЩ се използват за военни цели. Индийската компания Futrevo и Shreya Life Sciences Private Limited също бяха санкционирани за участие в износ на високоприоритетни компоненти и технологии за Русия, включително за производството на дронове Orlan.

Американският зам.-министърът на финансите Уоли Адейемо подчерта, че САЩ ще продължат да действат твърдо, за да спрат притока на критични технологии и инструменти, необходими на Русия за водене на войната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!