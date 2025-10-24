САЩ санкционира президента на Колумбия

стоп кадър: Ютуб

Съединените щати обявиха санкции срещу президента на Колумбия Густаво Петро като го обвиниха, че е позволил на наркокартелите в страната му да "процъфтяват" и е отказал да попречи на дейността им.

"Няма да търпим изнасянето на наркотици за нашата страна," обясни финансовият министър на САЩ Скот Бесънт.

Густаво Петро му отговори в социалните мрежи с лозунга на латиноамериканските революционери "Нито крачка назад и никога на колене!"

По-рано колумбийският лидер обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в нарушение на международното право и убийства на хора без съд и присъда. За по-малко от два месеца американските военни унищожиха 10 плавателни съда в Карибско море, за които се смята, че са превозвали наркотици, припомня БНР. Най-малко 43 души загинаха при тези удари.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!