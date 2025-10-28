САЩ съобщи за нов удар в Тихия океан

кадър: Пиксабей

Серия нови американски удари в Тихия океан срещу 4 лодки на предполагаеми наркотрафиканти са ликвидирали 14 заподозрени, съобщи министърът на войната Пит Хегсет. Мексиканските власти издирват един оцелял.

Ударите са част от кампанията на Доналд Тръмп за справяне с наркотрафика. Пентагонът не съобщи количеството на превозваните наркотици. Ударът е 14-и поред от началото на септември в Карибско море и Тихия океан, предава БНТ.

Конгресмени от Демократическата партия оспорват законността им, а правни експерти посочват, че подобни операции би трябвало да се провеждат от Бреговата охрана, а не от Пентагона. Поставят и въпроса защо не са предприети действия преди използването на смъртоносна сила.

