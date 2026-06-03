САЩ съобщиха за удар по кораб, нарушил блокада на иранско пристанище

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Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли ракетен удар по кораб, който се е опитал да достигне иранско пристанище в нарушение на наложена от САЩ блокада, предаде АФП, цитирана от БГНЕС. По данни на военните плавателният съд е бил изваден от строя.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) корабът – танкер под флага на Ботсвана, идентифициран като M/T Lexie – е игнорирал многократни предупреждения в продължение на 24 часа. В крайна сметка американски военен самолет е изстрелял ракета Hellfire, която е поразила машинното отделение и е обездвижила кораба.

Не се съобщава за жертви или пострадали членове на екипажа.

Вашингтон твърди, че това е шестият случай, при който американските сили спират или обезвреждат кораб, опитващ се да наруши блокадата, въведена на 13 април.

В предходни инциденти, включително през май и април, САЩ са поразявали различни танкери и товарни кораби чрез ограничени удари – включително стрелба по двигателни системи и елементи от управлението на плавателните съдове – след отказ за подчинение на разпореждания.

По информация на CENTCOM, в отделни случаи са били издавани предупреждения и заповеди за евакуация на машинните отделения преди атаките.

Според американската страна мерките са част от усилия за прилагане на морска блокада срещу Иран, въведена след неуспешни преговори в региона.

В същото време се отбелязва, че стратегическият Ормузки проток остава критичен маршрут за световните доставки на петрол и газ и е обект на повишено напрежение в региона.

Редактор "Екип на Петел",

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