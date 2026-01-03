САЩ със забрана за полети до Венецуела

снимка: pixabay

Федералната администрация за гражданска авиация забрани на американските търговски самолети да летят на каквато и да е височина над Венецуела, съобщава New York Times. Забраната е обоснована с рискове за безопасността, "свързани с продължаващите военни действия“.

В съобщението, което влезе в сила в 2:00 часа в събота по венецуелско време и ще бъде в сила в продължение на 23 часа, не се посочва коя точно военна структура участва в тези действия, допълва Фокус.

Около 2 часа сутринта местно време в събота в столицата на Венецуела Каракас са били чути най-малко седем експлозии, а също така е прелетял самолет на ниска височина. Жители от различни райони са изтичали на улиците. Някои от самолетите са били видими от далеч от различни райони на Каракас.

