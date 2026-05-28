САЩ ще извадят 76 физически и юридически лица от списъка със санкционирани

Снимка уикипедия, Joebengo

Министерството на финансите на САЩ обяви, че страната ще извади 76 физически и юридически лица от санкционен списък, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Повечето извадени са имена на вече починали хора или несъществуващи компании. Вашингтон заяви, че по този начин ще се възстанови фокусът върху високорисковите лица и организации.

От Списъка за специално обозначени граждани и блокирани лица (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) ще бъдат премахнати 39 починали физически лица, 14 плавателни съда, които вече са изведени от експлоатация, и 13 закрити юридически лица.

Министерството на финансите посочи, че е получило оплаквания от компании, които са посочили, че са принудени да изразходват значителни средства, за да наблюдават нискорискови лица или организации. В някои случаи санкционираните структури, като например финансови мрежи, вече не съществуват, а в други лицата, на които са им били наложени санкции, са починали.

„Министерството на финансите проучва възможности за премахването на тези затруднения, докато същевременно отдава значение на прилагането на инициативи с по-голямо въздействие за налагането на санкции, като например проверката за избягване на санкции“, съобщи ведомството.

През последните няколко години се налагат все повече санкции срещу държави като Венецуела, Иран, Сирия и Русия.

Броят на санкционираните юридически и физически лица се е увеличил на годишна основа, като е нараснал от 880 през 2017 г. до 3000 през 2024 г.

„Санкциите не са предназначени да бъдат вечни. Така например ние намалихме санкциите срещу Сирия и Венецуела, за да ги приведем в съответствие с интересите на нашата външна политика и националната политика за сигурност", изтъкна пред репортери високопоставен представител на министерството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!