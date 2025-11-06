САЩ ще намалят въздушния трафик от петък, ако няма споразумение за бюджета

Снимка: Пиксабей

Съединените щати ще намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза. Ограниченията ще засегнат 40 големи летища и между 3500 и 4000 полета на ден, съобщава Нова телевизия.

Спирането на дейността на федералните агенции в Съединените щати принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

Американският министър на транспорта предупреди, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, ще се стигне до „масов хаос“ и до затваряне на част от националното въздушно пространство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!