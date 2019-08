САЩ ще обложат с допълнителни 10% мита китайски стоки за още 300 млрд. долара

Те ще бъдат върху продукти, които досега бяха пощадени от търговската война между Вашингтон и Пекин

САЩ ще наложат 10-процентни мита върху китайски внос в размер на 300 милиарда долара, считано от 1 септември. Това съобщи в Twitter президентът на САЩ Доналд Тръмп. Става дума за продукти, които досега бяха пощадени от търговската война между Вашингтон и Пекин.

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and...