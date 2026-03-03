реклама

САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания

03.03.2026 / 20:15 1

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, изтъкна Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
Горан (преди 26 минути)
Рейтинг: 15050 | Одобрение: -5390
тръмпи може да го смятат за луд ама той е ръжена в днешния свят , а срещу ръжена не се рита
да ама не

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама