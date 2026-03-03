Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ ще прекъснат всякаква търговия с Испания, след като европейската страна отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват нейните военни бази за мисии, свързани с удари срещу Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Испания се държа ужасно“, заяви Тръмп пред журналисти на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като добави, че е наредил на министъра на финансите Скот Бесънт да „прекрати всички взаимоотношения“ с Испания.

„Ще прекъснем всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, изтъкна Тръмп.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!