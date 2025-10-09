САЩ ще разследват близо 2,9 млн. електромобили на Tesla заради серия катастрофи

снимка: МВР, илюстративна

Националната администрация за безопасност на движението по магистралите на САЩ (NHTSA) обяви, че започва разследване на 2,88 милиона електромобили на компанията Tesla, оборудвани със системата за пълно автономно управление, заради повече от 50 сигнала за нарушения на правилата за движение по пътищата и серия от катастрофи, предаде Ройтерс, цитиран от БНР.

Агенцията за автомобилна безопасност заяви, че FSD - система за подпомагане, която изисква от шофьорите да обръщат внимание и да се намесват, ако е необходимо - е "предизвикала поведение на превозното средство, което нарушава законите за безопасност на движението". Тя също така посочи, че има сигнали за коли на Tesla, използващи FSD, които преминават през червени светофари и се движат срещу правилната посока на движение по време на смяна на лентата.

NHTSA преглежда общо 58 сигнала за проблеми, свързани с нарушения на безопасността на движението при използване на FSD, включително 14 катастрофи и 23 наранявания.

Новото разследване идва на фона на нарастващия контрол върху усъвършенстваната система за подпомагане на водача на Tesla от страна на Конгреса и седмици, след като беше потвърден нов администратор на NHTSA.

Тази седмица Tesla предостави софтуерна актуализация на FSD.

Разследването е първата стъпка, преди агенцията да може да поиска изтегляне на превозните средства от пазара, ако смята, че те представляват неразумен риск за безопасността.

FSD на Tesla, която е по-усъвършенствана от системата Autopilot, е обект на разследване от NHTSA от една година. През октомври 2024 г. агенцията започна разследване на 2,4 милиона превозни средства Tesla, оборудвани с FSD, след четири съобщени сблъсъка в условия на намалена видимост на пътя, като например слънчево заслепяване, мъгла или въздушен прах, включително фатална катастрофа през 2023 г.

Tesla настоява, че FSD "ще ви закара почти навсякъде с вашия активен надзор, изисквайки минимална намеса", но не прави автомобила самоуправляващ се.

Другите функции на автоматизираните превозни средства на Tesla също привлякоха вниманието на агенцията.

През януари тази година NHTSA започна разследване на 2,6 милиона превозни средства на Tesla заради съобщения за катастрофи, включващи функция, която позволява на потребителите да движат колите си дистанционно.

NHTSA също така преглежда внедряването на самоуправляващи се роботизирани таксита от Tesla в Остин, Тексас, което компанията стартира през юни, напомня Ройтерс.

