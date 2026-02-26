САЩ спират "Свободна Европа" за България

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира заради проблеми с финансирането. Това важи и за службата на румънски език, съобщи президентът на компанията Стив Капус в X, предаде БТВ

„Това решение не е взето лекомислено и е продиктувано предимно от продължаващи бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от „Свободна Европа“ и „Европа Либеръ Румъния“ след завръщането им в България и Румъния през 2019 г. и сме благодарни на тези екипи за тяхната отдаденост на аудиторията – и на Радио Свободна Европа/Радио Свобода – през последните седем години“, посочват от централата.

В съседна Румъния директорът на местната служба Елена Вижулие Танасе определи новината като „лоша не само за колегите“.

Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон. Още през пролетта на 2025 г. Тръмп нареди мащабни съкращения в „Гласът на Америка“ и други медии, което засегна редица международни програми.

Въпреки че медията първоначално приветства съдебната победа срещу Тръмп и опитите за съдебен контрол над решенията на Белия дом, финансовият натиск наложи окончателното спиране.

