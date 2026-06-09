САЩ спряха един от най-добрите съдии за Мондиала

Кадър Ютуб

Най-добрият африкански съдия за 2025 година Омар Абдулкадир Артан няма да ръководи мачове на предстоящото световно първенство, след като му е бил отказан достъп до САЩ.

Сомалиецът е бил спрян на летището в Маями, където го шокирали с неприятната новина. 34-годишният Артан е получил отказ и е трябвало да се завърне с обратен полет към Истанбул, пише Блиц.

Драматичната ситуация се случва, въпреки че посолството на Сомалия в Найроби е осигурило дипломатически паспорт на рефера. Той обаче не е успял да преодолее строгите имиграционни правила.

Артан беше един от седемте главни съдии от Африка, които бяха избрани да ръководят мачове от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико (от 11 юни до 19 юли). Другите са от Габон, Мавритания, Алжир, Мароко, Египет и Южна Африка.

Основната причина Артан да не бъде допуснат в Щатите е, че Сомалия е една от държавите под строги ограничения за пътуване, наложени от САЩ.

Към момента няма коментар от ФИФА по случая.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!