САЩ стартират намаляването на военното си присъствие на Стария континент

снимка: Пиксабей

Съединените щати започват дългосрочно намаляване на военното си присъствие на Стария континент, като първоначално 5 000 американски войници напускат базите си в Германия, съобщават от БНР. Изненадващото решение няма да отслаби общата отбрана, гарантират от Европейското командване на американската армия.

Според началника на Европейското командване на Съединените щати генерал Алексъс Гринкевич, предстои поетапно изтегляне и на други военни подразделения, но процесът е планиран внимателно и ще продължи с години. Целта е съюзниците да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност, предава Дунав мост.

"Укрепването на европейския стълб на Алианса позволява на Съединените щати да намалят военното си присъствие в Европа и да се ограничат в осигуряването на онези критично важни способности, които съюзниците все още не могат да осигурят сами. Така че би трябвало да очакваме разместване на американските войски с течение на времето, докато съюзниците изграждат своите способности", обяснява генерал Алексъс Гринкевич.

Към настоящия момент американският военен контингент в Европа наброява около 80 000 души. Въпреки плановете за оптимизация, Старият континент остава критично зависим от Вашингтон за ключови компоненти от съвременното военно дело. Европейските държави продължават да разчитат изцяло на САЩ за своето ядрено възпиране, мащабни операции по противовъздушна отбрана, стратегически въздушен транспорт и високотехнологично сателитно разузнаване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!