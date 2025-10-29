САЩ свали санкциите срещу Милорад Додик
кадър YouTube
Съединените щати премахнаха санкциите срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик.
От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници, допълва БНТ.
Това решение е свързано с неофициално споразумение между отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска и новата американска администрация.
То представлява значителна промяна в политиката на Вашингтон за санкции спрямо Босна и Херцеговина.
Додик е известен с проруските си и националистически позиции.
Той беше под американски санкции от 2017 година за възпрепятстване на прилагането на Дейтънското мирно споразумение и за корупция.
