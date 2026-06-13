САЩ свалиха ирански дронове край Ормузкия проток, заплашвали търговски кораби

Снимка Булфото, илюстративна

Американски сили са свалили няколко ирански дрона, насочили се към Ормузкия проток, съобщава агенция „Ройтерс“, позовавайки се на свои източници.

Инцидентът се случва на фона на усилията за възобновяване на мирните преговори в региона.Според източниците дроновете са представлявали потенциална заплаха за търговското корабоплаване през стратегическия морски коридор.

По-рано в петък президентът Доналд Тръмп предупреди Иран да не извършва нови атаки с дронове срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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