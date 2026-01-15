САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранните активи на "Лукойл"

Петел

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи лиценза за продажбата на чуждестранни активи на руската петролна компания „Лукойл“. Съответният документ е публикуван на сайта на ведомството, предаде БГНЕС.

Документът разрешава воденето на преговори и сключването на договори с „Лукойл“, свързани с продажбата на международните активи на компанията. Срокът е удължен до 28 януари и се отнася както за самия руски петролен производител, който притежава активи в чужбина, така и за всички дружества, в които „Лукойл“ пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.

Разрешението съдържа и редица изключения. Лицензът не позволява отблокиране на имущество, подлежащо на ограничения, забранени са сделки, които засягат неблагоприятно външнополитическите интереси, включително операции със санкционирани лица, както и преводи на средства към Руската федерация.

През октомври 2025 г. Съединените щати, Европейският съюз и Обединеното кралство включиха руската петролна компания „Лукойл“ в санкционен списък. Ръководството на компанията беше принудено спешно да търси купувач за международните си активи. Първият кандидат беше търговската компания Gunvor, но Министерството на финансите на САЩ не даде разрешение за сделката, както и за няколко последващи кандидати.

В началото на януари 2026 г. Chevron и Quantum Energy Partners решиха да обединят усилия за придобиване на чуждестранните активи на „Лукойл“. По информация на вестник „Файненшъл таймс“, двете компании планират да си разделят активите на руския петролен концерн. Съобщава се, че стойността на активите на „Лукойл“ възлиза на 22 млрд. долара.

