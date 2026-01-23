САЩ удължиха отмяната на санкциите срещу сръбската петролна компания НИС

стопкадър: Ютуб

Министерството на финансите на САЩ удължи срока за отмяна на санкциите срещу сръбската петролна компания НИС с руски мажоритарен дял, давайки на страната още един месец за внос на така необходимите зимни горива, съобщи в петък сръбската държавна телевизия RTS, цитирана от Ройтерс.



Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) наложи санкции на НИС през октомври 2025 г. като част от по-широки мерки, насочени към руския енергиен сектор заради войната на Москва в Украйна. Това доведе до спиране на доставките на петрол за Сърбия и затваряне на единствената ѝ рафинерия, което повдигна въпроса за зимен недостиг на гориво.



Но през декември OFAC предостави на НИС отсрочка на санкциите до днес (23-ти януари), позволявайки ѝ да внася суров петрол през хърватския тръбопровод "ЯНАФ". В същото време даде на сръбската петролна компания срок до края на март, за да договори продажбата на мажоритарните дялове в нея, държани от руските "Газпром нефт" и "Газпром", напомня Ройтерс, предаде БНР.



Оттогава НИС изглежда готова да се съгласи на продажбата си на унгарската компания MOL, което потенциално би решило спора.



Новото освобождаване от американските санкции ще бъде в сила до 20 февруари, посочва RTS.



Ройтерс посочва, че НИС и сръбските правителствени служители не са отговорили веднага на искане за коментар на информацията за нова деругация от американските санкции.



"Газпром" и "Газпром нефт" държат съответно 11,3% и 44,9% дялове в НИС, а сръбското правителство има дял от 29,9%.

