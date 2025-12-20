САЩ удари "Ислямска държава"

кадър: БНТ

Американски военни нанесоха въздушни удари срещу над 70 цели на "Ислямска държава" в централната част на Сирия.

Сред целите са били бойци на групировката, инфраструктура и депа за съхранение на оръжия, допълва БНТ.

Според министъра на отбраната Пийт Хегсет ударите са отмъщение след атаката срещу американски конвой в централната сирийска провинция Хомс миналата седмица, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач.

Вашингтон тогава обвини "Ислямска държава" за атаката и обеща да отвърне на удара.

