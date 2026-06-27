САЩ удариха Иран

Кадър Ютуб

Напрежението между САЩ и Иран отново ескалира.

Американските въоръжени сили нанесоха удари по ирански цели, след като президентът Доналд Тръмп обвини Иран в "безразсъдно нарушение" на примирието след атака срещу товарен кораб в Ормузкия пролив, предаде Би Би Си.

Не беше съобщено за жертви, когато корабът беше ударен от безпилотен летателен апарат за еднопосочни атаки в четвъртък. Инцидент, който доведе до планирана евакуация на хиляди моряци, блокирани в региона.

В отговор Централното командване на САЩ съобщи в петък, че е нанесло удари по складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни позиции. Иранската Ислямска революционна гвардия (IRGC) обвини САЩ и Израел, пише novini.bg.

Само минути преди обявяването на ударите Тръмп отговори "ще видите" на въпроса дали САЩ ще отвърнат на удара срещу Иран.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!