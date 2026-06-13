САЩ унищожи Парагвай в най-резултатния мач от старта на Мондиала

Стопкадър БНТ 1

Отборите на САЩ и Парагвай изиграха най-резултатния мач от старта на Мондиал 2026, а "янките" прегазиха южноамериканския си съперник с 4:1.

Първото попадение падна след болезнен ранен автогол на гостите, отбелязан от Дамиан Бобадийя (8'), а след това започна голямото шоу на Фалорин Балогун (31', 45'+5'), който се развихри и като по чудо не се оттегли на почивката с хеттрик. Де факто той три пъти прати топката във вратата на съперника, но първото му попадение, което падна в 28-ата минута, бе отменено заради засада, а след това вкара два редовни гола.

След почивката резервата Маурисио (73') вкара почетно попадение, с което опита да върне интригата. "Янките" обаче не бяха готови да се задоволят с победа от само два гола разлика и довършиха съперника си в добавеното време, когато Джовани Рейна (90'+8') оформи крайния резултат, пише Спортал.бг.

Това бе първият мач от световните футболни финали, който САЩ посрещна, след като в предходните два дни останалите домакини на форума Мексико и Канада вече направиха своите пищни откривания. Мачът бе на "СоФи Стейдиъм" в окръг Ингълуд на Лос Анджелис, щата Калифорния, като първият съдийски сигнал прозвуча около 4:00 часа българско време.

Двубоят бе от група "D" на шампионата на планетата, а "янките" излязоха начело, тъй като това бе и първият мач в този поток. Останалите два тима, Австралия и Турция, ще играят помежду си след около 24 часа в утрешния 14-и юни (неделя) отново в ранен час за европейското време - 7:00.

Редактор "Екип на Петел",

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