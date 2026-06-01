САЩ въоръжават българските F-16 с най-новите ракети на НАТО

Страхотна новина за ВВС на България.

Съединените щати одобриха продажбата на допълнително въоръжение за българските изтребители F-16 Блок 70, става ясно от уведомление, публикувано във Федералния регистър на САЩ.

Решението предвижда придобиването на 125 ракети AIM-120C-8 AMRAAM и четири ракети AIM-9X Block II, както и резервни компоненти, логистична и техническа поддръжка, съобщи БГНЕС.

Така общата стойност на програмата за самолетите, въоръжението и съпътстващите услуги нараства с 957 млн. долара до 2,63 млрд. долара.

AIM-120C-8 AMRAAM е най-новата версия на основната ракета на НАТО за въздушен бой извън визуална видимост. Сделката включва още пет допълнителни секции за насочване на ракетите и четири ракети AIM-9X Block II, предназначени за близък въздушен бой.

Според американската Агенция за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (DSCA) новото въоръжение ще повиши значително бойните способности на бъдещата българска ескадрила F-16 Блок 70. Очаква се то да подобри готовността за изпълнение на мисии по въздушен суверенитет, възпиране и участие в съвместни операции на НАТО.

От Вашингтон посочват, че допълнителното въоръжение не е било включено в първоначалния пакет и представлява съществено разширяване на възможностите на българските военновъздушни сили.

Според американската страна сделката ще допринесе за укрепването на сигурността на съюзник от НАТО и за засилването на отбранителния потенциал на източния фланг на Алианса.

