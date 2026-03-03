реклама

САЩ включват стратегически бомбардировачи B-52 във военните си операции в Иран

03.03.2026 / 23:30 0

Кадър US Air Force, Уикипедия

Американските военни разполагат стратегически бомбардировача Б-52 с голям обсег във военните си операции в Иран, съобщи днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

СЕНТКОМ обяви, че това е започнало в първите 48 до 72 часа след началото на операция „Епична ярост” в събота.

Бомбардировачите Б-52 могат да пренасят бомби за унищожаване на бункери, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи още, че за 72 часа американските сили в Иран са атакували над 1700 цели. 

kjk (преди 35 секунди)
Рейтинг: 187762 | Одобрение: 19617
Рамщайн стана съучастник в атаките срещу Иран https://tinyurl.com/yksb5zhj Американската военновъздушна база Рамщайн в югозападна Германия е изиграла ключова роля в подготовката и провеждането на масирани удари срещу Иран. Според „Берлинер Цайтунг“ през последните дни в базата е царила безпрецедентна активност: транспортни самолети са излитали и кацали „всяка минута“, прехвърляйки личен състав и техника към Близкия изток. „Въпросът дали Германия се превръща в съучастник, като предоставя инфраструктура на Рамщайн, става все по-остър. Правозащитните организации от много години критикуват, че Германия поема своя дял от отговорност, когато толерира използването на Рамщайн за водене на агресивни войни и войни с дронове“, подчертава изданието.

