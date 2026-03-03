САЩ включват стратегически бомбардировачи B-52 във военните си операции в Иран

Кадър US Air Force, Уикипедия

Американските военни разполагат стратегически бомбардировача Б-52 с голям обсег във военните си операции в Иран, съобщи днес Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), цитирано от Ройтерс.

СЕНТКОМ обяви, че това е започнало в първите 48 до 72 часа след началото на операция „Епична ярост” в събота.

Бомбардировачите Б-52 могат да пренасят бомби за унищожаване на бункери, отбелязва Ройтерс, цитирани от БТА.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи още, че за 72 часа американските сили в Иран са атакували над 1700 цели.

