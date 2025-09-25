САЩ взеха първия гейм срещу България

Кадър БНТ

Мачът между България и САЩ започна равностойно. Първият удар на американците бе грешка, последвана от точка за тях с бърза акция, предаде Гонг. След това и двата отбора допуснаха по една грешка от сервис и резултатът стана 2:2. Американците поведоха с 7:4 след мощна атака през центъра, която проби българската защита. България бързо отговори – атака на Атанасов намали изоставането и резултатът стана 7:6. Момчетата показаха характер и започнаха да връщат инициативата, опитвайки се да се върнат в гейма. Аспарухов атакува и донесе нова точка за България, но САЩ все още водят – 7:9. Алекс Николов блокира мощен удар на Габи Гарсия и намали изоставането – 9:10. САЩ успяха да увеличат преднината си – след неточен удар на Алекс Николов резултатът стана 14:10. Разликата се увеличи след силен пробив по правата от Габи Гарсия резултатът стана 18:12. Страхотен Симеон Николов върна България в борбата за гейма. След два невероятни сервиса резултатът стана 18:15. Разликата се запази до 21:18, като двата отбора си разменят точки. САЩ дръпнаха с 24:19, но българите показаха характер и не се предадоха и намалиха резултата на 24:21 след най-дългото разиграване в мача, но САЩ затвориха първия гейм с 25:21.

