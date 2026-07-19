САЩ взривиха строяща се АЕЦ в Иран

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Американските сили са атакували строяща се атомна електроцентрала в Югозападен Иран, съобщи ДПА.

Организацията за атомна енергия на Иран осъди удара по ядрения обект, известен като „Дарховин“ в провинция Хузестан, близо до иракската граница, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА, предаде БТА.

Иран обяви началото на строителството на централата в края на 2022 г. Реакторът там е проектиран с генерираща мощност от 300 мегавата.

Плановете за изграждане на съоръжението близо до река Карун бяха обявени за първи път преди повече от 15 години. Очакваше се централата да бъде завършена около 2030 г.

Единствената действаща атомна електроцентрала на Иран се намира в пристанищния град Бушехр на Персийския залив.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) разследва съобщенията за нощна атаката срещу строителната площадка на атомната електроцентрала "Дарховин", предаде Ройтерс.

Съоръжението е било в много ранен етап на строителство и не е съдържало ядрен материал при последната инспекция, съобщава агенцията

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