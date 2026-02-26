САЩ забавят продажбата на активите на "Лукойл" с цел натиск върху Русия

Булфото

Съединените щати са забавили продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", за да окажат натиск върху Русия в мирните преговори за Украйна, съобщава Ройтерс, цитирайки източници, запознати с дискусиите.

В четвъртък Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) ще удължи крайния срок от 28 февруари до 1 април за сключване на сделки, показа документ на OFAC, видян от агенцията, предаде БНР.

През последните седмици американски, руски и украински правителствени служители не са постигнали пробив в преговорите в Женева, Абу Даби и Маями за договаряне на мирно споразумение за Украйна. Тези дискусии са включвали и санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол, държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според източниците на Ройтерс.

Следващият кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март.

OFAC вече удължи на три пъти крайния срок за потенциални купувачи да преговарят с "Лукойл" за чуждестранните активи на на компанията на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции на двете руски петролни компании през октомври 2025 г.

Американски неназован представител заяви, че Министерството на финансите е удължило крайния срок, "за да улесни текущите преговори с "Лукойл" и да постигне сделка, която подкрепя усилията на президента Доналд Тръмп да лиши Русия от приходите, от които се нуждае, за да поддържа военната си машина и да постигне мир".

Всяка евентуална сделка изисква "Лукойл" да не получава предварителни средства и всички приходи от продажбата да бъдат депозирани в сметка, където средствата са замразени и подлежат на юрисдикцията на САЩ, каза служителят, цитиран от Ройтерс.

Продажбата все още може да приключи независимо от постигането на мирно споразумение, според друг източник, запознат с въпроса.

Санкциите на САЩ принудиха продажбата на международното портфолио на "Лукойл", което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия. Продажбата привлече интерес от над дузина участници в търга.

OFAC се занимава с продажбата на активи на "Лукойл", но процесът наскоро беше засилен, за да включва висши служители от Белия дом, Министерството на финансите и Държавния департамент, като министърът на финансите Скот Бесънт е по-пряко ангажиран, посочва трети източник на Ройтерс.

Белият дом, Държавният департамент и Министерството на финансите не отговориха на искания за коментар относно връзката на удължаването с хода на мирните преговори, както и от "Лукойл" не отговориха на искания за коментар от страна на агенция Ройтерс.

По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски заяви, че неговите разузнавателни служби са му казали, че руският пратеник Кирил Дмитриев е предложил икономическа сделка на администрацията на Тръмп на стойност 12 трилиона долара. Тази сделка включва активи на "Лукойл", което може допълнително да усложни продажбата, според лице, запознато с въпроса.

Няколко компании са подписали споразумения с "Лукойл", включително американската частна инвестиционна компания Carlyle Group, саудитската Midad Energy и американският милиардер Тод Боели, работещ с инвестиционната банка Xtellus Partners и фонда от ОАЕ Alliance Investment Partners.

Партньорство между Chevron и базираната в Тексас Quantum Capital Group също е в активни преговори за портфолиото, но все още не е постигнало съгласие по условията с "Лукойл", посочва Ройтерс.

