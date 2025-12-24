САЩ забраниха влизането на Тиери Бретон, Макрон: "Това е заплашване"

Кадър ютуб

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди решението на американските власти да забранят влизането в САЩ на бившия комисар по въпросите на вътрешния пазар и цифровите услуги на ЕС Тиери Бретон и още няколко европейци.

"Франция осъжда решенията на САЩ за ограничаване на входните визи за Тиери Бретон и четирима други европейски дейци", подчерта той в социалните мрежи, цитиран от България он ер.

По думите му това е "акт на заплашване и принуда" по отношение на суверенитета на ЕС в цифровата сфера.

Макрон изтъкна, че цифровото регулиране на Европейския съюз, което Вашингтон критикува, е прието от Европейския парламент и Съвета на ЕС "в резултат на демократичен и суверенен процес". Според него то гарантира "честна конкуренция между платформите".

Преди това санкциите на САЩ, наложени срещу Тиери Бретон и други европейци, бяха "решително осъдени" от френския външен министър Жан-Нол Баро, предаде "Фокус".

