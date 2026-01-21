САЩ задържаха руски петролен танкер в Карибско море

Пиксабей

На 20 януари американските военни задържаха петролния танкер ''Sagitta'', за който се твърди, че е част от руския "сенчест флот''. Това съобщи днес Южното командване на САЩ.



"Тази сутрин американските военни сили, с подкрепата на Министерството на вътрешната сигурност, задържаха танкера ''Sagitta'' без инциденти.



Задържането на пореден танкер, действащ в нарушение на карантината на президента Тръмп за санкционирани кораби в Карибите, демонстрира нашата решимост да гарантираме, че от Венецуела се изнася само петрол, който се транспортира правилно и в съответствие със закона,“ се казва в изявлението на Южното командването.



В портала War&Sanctions танкерът ''Sagitta'' е посочен като един от превозвачите на руски петрол в заобикаляне на санкции, наложени от редица държави. На 10 януари 2025 г. Съединените щати също наложиха ограничения на кораба. Корабът е участвал в износа на руски петрол и петролни продукти от руски пристанища в Балтийско море и Тихоокеанския регион, главно за Китай и Индия, предаде "Фокус".

