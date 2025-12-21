САЩ задържаха танкер край Венецуела

Кадър Х, архив

Съединените щати задържаха плавателен съд в международни води в близост до Венецуела, заявиха американски представители пред Ройтерс.

Действията идват дни, след като Доналд Тръмп нареди морска блокада на всички санкционирани петролни танкери, които тръгват от Венецуела или пускат котва там.

Все още няма данни къде точно се намира задържаният плавателен съд.

Операцията е на американската брегова охрана, допълва БНТ.

Миналата седмица Вашингтон задържа санкциониран петролен танкер, който превозваше венецуелски и ирански петрол.

Корабът плаваше под гвиански флаг, без да е регистриран там.

