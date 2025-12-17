САЩ заплашват с контрамерки срещу европейските доставчици на услуги след глобите на ЕС

Пиксабей

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че Вашингтон може да наложи такси и ограничения на европейските доставчици на услуги в отговор на това, което тя определи като „дискриминационни действия“ срещу американските компании, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Службата на търговския представител на САЩ обвини Европейския съюз и някои от неговите държави членки в „дискриминационни и тормозещи съдебни дела, данъци, глоби и директиви срещу американските доставчици на услуги“, като същевременно твърди, че компании от ЕС, „действат свободно“ в САЩ.

„Ако ЕС и държавите му продължат чрез дискриминационни средства, да ограничават и възпират конкурентоспособността на американските доставчици на услуги, САЩ няма да имат друг избор, освен да започнат да използват всеки инструмент, с който разполагат, за да противодействат на тези неразумни мерки“, пише Службата.

От там добавиха, че законодателството на САЩ позволява оценката на такси или ограничения върху чуждестранни услуги „наред с други действия“.

Заплахата идва в момент, когато Европа засилва натиска срещу големите технологични компании, като регулаторните органи наложиха глоба от 120 милиона евро на социалната медийна платформа „Екс“ на Илон Мъск по-рано, едва месеци след като удариха „Гугъл“ с неочаквано висока глоба от 2,95 милиарда евро.

Правителството на САЩ разкритикува цифровото законодателство на ЕС, свързвайки намаляването на американските мита за внос на стомана с по-слабите цифрови правила на ЕС и нареждайки на своите дипломати да започнат лобистка кампания срещу разпоредбите.

Европейската комисия отхвърли обвиненията, заявявайки, че нейните правила „се прилагат еднакво и справедливо за всички компании, опериращи в ЕС“.

Говорителят на Комисията Томас Рение заяви, че разпоредбите целят безопасни, справедливи и равнопоставени условия в ЕС, в съответствие с очакванията на нашите граждани“, и подчерта, че прилагането се извършва „без дискриминация“.

Рение добави, че ЕС „изпълнява ангажиментите си и остава ангажиран с Вашингтон по търговските въпроси.

