САЩ започнаха операция и в Еквадор

Американската армия е започнала снощи съвместна операция с еквадорските въоръжени сили срещу наркотрафика в южноамериканската страна, съобщи Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ), цитирано от ДПА.

„На 3 март еквадорските и американските въоръжени сили започнаха операции срещу обявени за терористични организации в Еквадор“, заяви Южното командване на САЩ в публикация в социалната мрежа „Екс".

„Заедно предприемаме решителни действия, за да се изправим срещу наркотерористите, които от дълго време сеят страх, насилие и корупция сред населението в целия регион“, се казва в изявлението.

В понеделник президентът на Еквадор Даниел Нобоа заяви, че южноамериканската страна „навлиза в нов етап от борбата срещу наркотероризма и незаконния добив на полезни изкопаеми“.

„Този месец ще имаме съвместни операции с нашите съюзници в региона, включително със Съединените щати“, написа той в „Екс". „Сигурността на еквадорците е наш приоритет и ще се борим, за да въдворим мир във всяко кътче на страната.“

Еквадор се смята за важна транзитна държава за кокаин от Колумбия, Боливия и Перу, който се внася контрабандно в САЩ и Европа, отбелязва БТА.

